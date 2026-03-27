Presentan calendario de eventos turísticos 2026 del municipio de Madera

Contemplan 17 eventos culturales, gastronómicos y recreativos a lo largo del año

La Secretaría de Turismo, en coordinación con el Gobierno Municipal de Madera, presentó el calendario oficial de eventos 2026, con el objetivo de promover la oferta turística de la región.

La presentación se realizó en rueda de prensa, donde se dieron a conocer las principales actividades programados.

El calendario contempla un total de 17 eventos a lo largo del año, algunos de ellos apoyados por programas estatales como el Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua, y “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!”.

Dentro del programa “Chihuahua es para ti ¡Conócelo!” se impulsarán el tradicional Burrito Sotolero y el Campamento Apache. Por su parte, dentro de FITA Chihuahua se incluyen el Torneo de Pesca Esmeralda de la Sierra, el Reto Peñitas Xtreme, la Ruta Osos Negros, Chinaca Adventure y la Ruta de la Piña.

En la presentación se destacó la oferta turística de Madera, que incluye servicios, experiencias y atractivos que buscan brindar una estancia integral a quienes visitan la región, además de la participación de comunidades originarias.

En el presídium estuvieron presentes el director de Promoción Turística, Germán Orrantia; el secretario de la Presidencia Municipal de Madera, José Ángel Pérez Avitia; y el director de Turismo del municipio, David de la Rosa Monge.

Así como los representantes de las etnias O’oba y Endé, Ramiro Balderrama y Ofelia Quintana, respectivamente.

Los presentes reiteraron que el municipio cuenta con una oficina de turismo ubicada a la entrada de la localidad, donde los visitantes pueden obtener información sobre actividades, atractivos y adquirir productos artesanales de la región.