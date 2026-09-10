Presenta SIDE plataformas digitales gratuitas para impulsar el emprendimiento y las exportaciones en Chihuahua

HUBNEXO guía cada paso para convertir una idea en un plan de negocio con proyección financiera, mientras ExportaPYME evalúa la preparación de las empresas para acceder a mercados internacionales

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), presentó HUBNEXO y ExportaPYME, plataformas digitales gratuitas que brindan herramientas para impulsar proyectos y fortalecer la competitividad empresarial.

HUBNEXO funciona como una incubadora digital que guía al usuario en la construcción de su modelo de negocio, plan operativo y análisis financiero. A partir de la información proporcionada, calcula el punto de equilibrio, margen, retorno sobre inversión (ROI) y valor presente neto (VPN), además de generar una proyección financiera a 12 meses.

Al concluir, el emprendedor obtiene un Plan de Negocio Integral descargable, acompañado de un checklist de 39 requisitos. El documento puede utilizarse para ordenar y fortalecer su proyecto, continuar un proceso de incubación o presentarlo ante instituciones financieras.

ExportaPYME permite a las empresas conocer su nivel de preparación para exportar y definir qué aspectos necesitan fortalecer antes de ingresar a otros mercados. La plataforma genera un diagnóstico de 0 a 100 mediante un sistema de semáforo y evalúa diez dimensiones del proceso exportador, desde la clasificación arancelaria hasta la logística.

El diagnóstico incluye seis documentos de apoyo: plan de exportación para ferias internacionales, roadmap a 12 meses, checklist exportador con requisitos de la FDA, reporte de inteligencia comercial, resumen ejecutivo y el propio diagnóstico.

Además, integra información de 2,627 fracciones arancelarias, 54 certificaciones internacionales y los 14 tratados comerciales de México con 52 países. Con estas acciones, la SIDE impulsa la competitividad de los negocios chihuahuenses y facilita su preparación para enfrentar nuevos retos y acceder a más mercados.

HUBNEXO está disponible en chihuahua.com.mx/hubnexo y ExportaPYME en chihuahua.com.mx/exportapyme, ambas de manera gratuita.