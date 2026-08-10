Tráiler choca contra trabe de puente y queda atorado en Teófilo Borunda y Pacheco

Chihuahua, Chih.- Un tráiler quedó atorado luego de impactarse contra una trabe del puente ubicado en el cruce de las avenidas Teófilo Borunda Sur y Pacheco, provocando el bloqueo del paso lateral en ese sector.

El accidente dejó únicamente daños materiales y, de acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas. La unidad permaneció en el lugar mientras se esperaba la llegada de una grúa para realizar las maniobras necesarias y retirarla.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento del percance, elaborar el reporte correspondiente y abanderar la zona, mientras se mantienen las afectaciones a la circulación en el paso lateral de Teófilo Borunda Sur.