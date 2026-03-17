Presenta FGE Noroeste protocolos y actuaciones dirigidos a padres de alumnos de primaria

Dentro de la jornada “Intervención para la prevención y protección de la comunidad escolar”, el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, dio una plática a padres de familia de la Escuela Primaria, “Fray Pedro de Gante”, ubicada en el municipio de Ascensión.

El evento se realizó en un ambiente de respeto y cordialidad mutua, en el que se interactuó y atendió a 25 padres de familia, con el objetivo de propiciar entornos escolares sanos, seguros, libres, a fin de detectar acciones que puedan significar un riesgo para la comunidad escolar.

Como resultado, se hicieron acuerdos en temas de controversia por situaciones que se han suscitado entre alumnos, docentes y padres de familia.