Compras en línea matan al comercio local; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que es necesario fomentar las compras pero solo de la localidad, no consumir compras digitales a otros países.

“En Chihuahua es lamentable, como todavía los ciudadanos de aquí nos vamos a consumir cosas fuera de aquí y todo lo que se consume afuera se queda afuera de la ciudad”, comentó.

En este sentido el líder del comercio formal comentó que es necesario fomentar el apoyo a los comercios de Chihuahua, pues hay una alta demanda a las compras en línea debido a la tecnología.

Reitera que en estos tiempos de crisis económica es necesario fomentar la economía de la ciudad en especial apoyando a los comerciantes que enfrentan obstáculos día con día.

Cabe destacar que para el sector comercial es necesario tener sus permisos e impuestos al día y la informalidad no, por lo cual no hay un piso parejo para todos.