Fortalecen FACH y SSPE alianza estratégica para cerrar el paso a la corrupción en Chihuahua

_La apuesta es la prevención, capacitación y profesionalización, así como las certificaciones internacionales de ambas instituciones para dar resultados tangibles_

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) formalizaron un Convenio de Colaboración que fortalece las capacidades institucionales para la prevención, investigación y persecución de los delitos por hechos de corrupción, así como el intercambio de tecnologías de la información. Este acuerdo consolida una coordinación estratégica orientada a mejorar la eficacia operativa, el uso de la inteligencia y la articulación de esfuerzos en beneficio directo de todos los chihuahuenses.

Durante el acto protocolario, el Fiscal Anticorrupción destacó que “el combate a la corrupción es una tarea permanente, es una responsabilidad histórica que debemos asumir con decisión, sin titubeos y sin excepciones cuando estas al frente de una institución”, subrayando que este tipo de alianzas responden a una exigencia social de contar con instituciones más sólidas, confiables y profesionales, además de certificadas por organismos internacionales.

El convenio de colaboración establece la voluntad del Secretario Gilberto Loya y del Fiscal Abelardo Valenzuela de coordinarse en los hechos frente a este fenómeno que lacera la vida pública de México. Establece los mecanismos de coordinación para el intercambio oportuno de información, el fortalecimiento de tareas de inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, en estricto apego a la normatividad en materia de confidencialidad y protección de datos.

Asimismo, permitirá a la FACH acceder a la infraestructura tecnológica y capacidades operativas del C7-IA, consolidando una plataforma estratégica que optimiza recursos y potencia el desarrollo de investigaciones en los delitos por hechos de corrupción.

Como parte de los compromisos, la Fiscalía Anticorrupción impulsará programas de capacitación, talleres, cursos y actividades académicas especializadas en investigación, análisis criminal, inteligencia y combate a la corrupción, promoviendo la profesionalización permanente del personal.

De igual forma, ambas instituciones darán seguimiento conjunto a las acciones derivadas del acuerdo, garantizando resultados medibles y sostenidos que beneficie directamente a la ciudadanía.

Finalmente, el Fiscal Valenzuela, reconoció y agradeció la voluntad y apertura del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, “para impulsar en los hechos, este esquema de apertura y colaboración interinstitucional y que, además, será modelo a nivel nacional para que se replique en otras fiscalías del País”.

Con este convenio, se refrenda el compromiso de ambas dependencias de trabajar de manera coordinada para fortalecer el estado de derecho y responder con mayor eficacia a la demanda ciudadana de justicia y combate frontal a la corrupción” finalizó diciendo el Fiscal Abelardo Valenzuela.