Detienen a un menor y 2 adultos en Atascaderos, aseguran armamento

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos dio a conocer que ayer por la noche se logró la detención de 3 personas en la región de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, derivado de los operativos permanentes que se realizan para garantizar la permanencia de las familias de la comunidad.

Se trató de un operativo entre la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional en el que uno de los detenidos es menor de edad y otro de los sujetos resultó con una herida en la pierna, descartando que los elementos hayan resultados heridos.

Asimismo, a los detenidos se les aseguraron armas, cargadores y cartuchos, quedando todo a disposición del Ministerio Público.

Guillermo Hinojos descartó que derivado del operativo se haya registrado la salida de familias de la comunidad de Atascaderos.