Presenta FDZC resultados en investigaciones por amenazas y otros delitos contra el servicio público

• De enero a agosto de 2026 se iniciaron 569 carpetas de investigación por el delito de amenazas y se resolvieron 517

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, de Peligro contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, dio a conocer los resultados obtenidos en el periodo enero – agosto de 2026.

En rueda de prensa, encabezada por el Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, la coordinadora de la Unidad, Mtra. Ana Luisa Pallares López, informó que uno de los delitos con mayor incidencia es el de amenazas, por el cual, de enero a agosto de 2026, se iniciaron 569 asuntos y se resolvieron 517.

Explicó que durante el mismo periodo de 2025 se iniciaron 619 asuntos por este delito, de los cuales se resolvieron 150, por lo que destacó que durante 2026 se ha logrado reducir favorablemente en más del 80 por ciento el rezago en este tipo de investigaciones.

De la misma manera, dio a conocer en el mes de septiembre, obtuvieron vinculaciones a proceso por el delito de amenazas, como la del imputado Mario Juan P. G., quien, de acuerdo con la investigación ministerial, el 8 de septiembre de 2026, amenazó a una persona con un arma de utilería, en la colonia Cuauhtémoc de la ciudad de Chihuahua.

También la vinculación a proceso de Gerardo A. S., por el delito de allanamiento de morada, ya que, de acuerdo con las indagatorias, el 8 de septiembre de 2026, ingresó sin

consentimiento a la cochera de un domicilio ubicado en la colonia 2 de junio, en donde fue sorprendido y detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de investigar los delitos y llevar ante los órganos jurisdiccionales a quienes resulten probables responsables, garantizando el acceso a la justicia de las víctimas.