Presenta FDZC avances y resultados en investigaciones de delitos contra la vida

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, informó la vinculación a proceso del imputado Axel Enrique A. A., alias “El Chacho”, por el delito de homicidio calificado, cometido a un elemento de la Guardia Nacional, el 26 de diciembre de 2024.

En la rueda de prensa encabezada por el Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, Lic. Salvador Morales Chávez, dio a conocer avances en la investigación del homicidio.

Al imputado se le cumplimentó una orden de aprehensión y con los datos de prueba expuestos por la representación social, el Juez de Control conocedor de la causa 2362/2026, resolvió su situación jurídica, caso en el que se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

El agente del Ministerio Público también informó los avances en la investigación del homicidio cometido a un motociclista el pasado viernes 25 de septiembre, en la colonia Lealtad II de la ciudad de Chihuahua.

Hechos en los que elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y mediante el seguimiento con cámaras de

la Plataforma Escudo Chihuahua, detuvieron a ocho personas en las inmediaciones del fraccionamiento de la colonia Veredas del Sur.

A cinco de los detenidos, se les formuló imputación por los delitos de homicidio calificado, portación de arma de fuego y posesión de vehículo con reporte de robo, delitos por los que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva

Mientras que a los otros tres detenidos se les formuló imputación por posesión simple de narcóticos y se les impusieron medidas cautelares consistentes en firma periódica, no salir del país y no acercarse a familiares de las víctimas ni testigos de la investigación.

En la continuación de la audiencia inicial, programada para el 1 de octubre, se resolverá la situación jurídica de los detenidos.

Otro resultado que se informó fue la detención con orden de aprehensión de Héctor Giovanni C. L., por hechos ocurridos el 15 de noviembre de 2023 en el Bar La Regina, en los que se registraron tres víctimas del delito de homicidio.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer los delitos contra la vida y llevar ante los órganos jurisdiccionales a quienes resulten responsables.

****De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).