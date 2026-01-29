Prepara OIC otra insaculación para verificar evolución patrimonial de funcionarios

Carmen Hidalgo, titular del Órgano Interno de Control respecto a las verificaciones de la evolución patrimonial de servidores públicos, que es un procedimiento que se establece en la Ley General de Responsabilidades y que se lleva en el OIC, específicamente en el Departamento de Declaraciones y Evolución Patrimonial, el año pasado se inició este procedimiento para 30 funcionarios del Municipio. En este 2026 comenzarán con otra insaculación.



“Estamos en la etapa en la cual se han notificado a las personas que están sujetas a este procedimiento todas las irregularidades que se pudieron haber encontrado y quienes no han tenido irregularidades, bueno pues ya se está certificando a los funcionarios de que todo está en orden”.

La funcionaria capitalina precisó que lo que sigue, es que se les da un periodo a ellos para que puedan entregar información que pueda aclarar esas probables irregularidades y en ese sentido pues que ya sea que se certifique, es decir cuando el funcionario no tiene ninguna situación pendiente que aclarar se les entrega una certificación o en caso de que subsista irregularidad o la anomalía, se procede a una denuncia, ya sea pues en materia administrativa o materia penal se denuncia el caso.

Mencionó también que, antes de que inicie el periodo actual para las presentaciones de las declaraciones de modificación en el 2026, el OIC hará una nueva insaculación.

Se elegirán nuevos funcionarios para hacer un segundo periodo de verificación de evolución patrimonial.



Hidalgo dejó claro que esto es un ejercicio muy bueno que de alguna manera ayuda a detectar preventivamente funcionarios que pudieran estar en riesgo de caer en hechos de corrupción.