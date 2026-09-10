Preocupante que INE permita “boletas planchadas” en 2027: Santiago De la Peña

Ante el anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) en utilizar boletas “planchadas” en las próximas elecciones, el secretario general de gobierno Santiago De la Peña dio a conocer que es preocupante que haya urnas con votos planchados por lo cual esto debe de ser aclarado por la autoridad electoral.

“Ayer anunciaron que no van a utilizar el color rosa sino purpura, pero bueno que el INE nos explique es lo que va hacer, si es preocupante que haya urnas con votos planchados y con la misma caligrafía recordemos que una de las grandes criticas que se hace al actual gobierno federal es que se han ido apoderando de las instituciones y doblegando instituciones como el poder judicial y el INE tienen la misma”, comentó.

Asegura que materialmente es imposible meter una hoja sin doblar dentro de una urna, por lo cual es preocupante la manera en que se llevarían los procesos de elección.

De acuerdo con argumentos expuestos dentro del propio INE, una papeleta completamente lisa genera dudas sobre si realmente fue depositada por una persona electora durante la jornada o si pudo haber sido incorporada posteriormente.

El Tribunal Electoral también ha analizado casos relacionados con boletas sin doblez. En una sentencia de 2025, la Sala Regional Guadalajara señaló que, por las dimensiones de la ranura de la urna, las boletas deben doblarse para poder ser introducidas y consideró que encontrar papeletas sin evidencia de haber sido depositadas genera dudas sobre la posibilidad de que hayan sido incorporadas indebidamente.

Tan solo ayer a nivel nacional el Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló las problemáticas que traerían estas boletas por lo cual impugnará ante el Tribunal Electoral la validación de estas.