Alcalde Bonilla deja para octubre definición sobre licencia rumbo al proceso electoral

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, dejó abierta la posibilidad de solicitar licencia al cargo, aunque aclaró que será hasta el inicio del proceso electoral cuando analice con mayor seriedad el momento adecuado para hacerlo.

El presidente municipal explicó que el 1 de octubre marcará el comienzo del proceso electoral, por lo que será durante la primera semana de ese mes cuando se realice una valoración puntual sobre los tiempos para, en su caso, solicitar su separación del cargo.

“Ahorita lo decía, como el 1 de octubre comienza el proceso electoral, vamos a valorar justamente ya a partir seriamente de la primera semana de octubre cuándo es el mejor momento para solicitarlo”, declaró.

Bonilla evitó establecer por ahora una fecha específica para presentar la solicitud, al señalar que primero deberá revisarse el escenario que se genere con el arranque formal del proceso electoral.

La declaración mantiene abierta la expectativa sobre los siguientes pasos políticos del alcalde de Chihuahua de cara al proceso de 2027, particularmente respecto a los tiempos en que podría separarse de la administración municipal para atender eventuales definiciones electorales.

Mientras tanto, Bonilla continuará al frente del Ayuntamiento y será en octubre cuando, conforme avance el calendario electoral, determine cuál sería el momento más conveniente para solicitar licencia.