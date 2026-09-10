Van al menos 5 drones inhabilitados en frontera de Ciudad Juárez, señala Gilberto Loya

Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal señaló que como parte de la seguridad fronteriza, se mantienen operativos espejo en conjunto con el gobierno de Estados Unidos en el que se han inhabilitado drones presuntamente manejados por la delincuencia organizada.

Aclaró que cada gobierno actúa desde su territorio y que en el caso de Chihuahua, las decisiones se toman desde un grupo interinstitucional en el que también participa la Federación.

En lo que respecta a Ciudad Juárez, dijo que la SSPE ha asegurado al menos 5 drones cuyos operadores se encontraban del lado mexicano.

Agregó que también, en los operativos espejo se ha logrado el rescate de varias personas migrantes.