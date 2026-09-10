Es legítima la desconfianza ante las “las boletas planchadas”; exigimos certidumbre jurídica: Memo Ramírez

Como “legítima”, así consideró el diputado local del PRI, Memo Ramírez, la impugnación que interpondrá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la validación por parte del INE de las “boletas planchadas”, pues se debe exigir certeza jurídica a las autoridades electorales.

“En este proceso electoral lo que necesitamos, o sea, no podemos desconfiar por desconfiar, pero también podemos creer que una boleta que está totalmente planchada haya entrado a una urna donde se requiere que se doble”, explicó Ramírez Gutiérrez.

El legislador priista señaló que “tenemos que dar la certidumbre y la certeza jurídica y sobre todo poner las reglas claras antes de que se venga la elección. Eso es importante y yo respaldo totalmente al Partido Revolucionario Institucional en este tema, y lo que queremos todos los chihuahuenses y todas las personas que vamos a elegir en el 2027, es que estén las reglas claras y sobre todo que tengamos la certidumbre jurídica y que la voluntad popular es la que valga”.

Guillermo Ramírez urgió “certidumbre jurídica y legal en el siguiente proceso. Nosotros estamos totalmente respaldando la decisión del partido de impugnar esta decisión, no estamos desconfiando por desconfiar”.