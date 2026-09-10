Fracaso y culto a la personalidad, así calificó coordinador del GPMorena a la Torre Centinela

Como un “fracaso” y un “culto a la personalidad”, así calificó el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena a la Torre Centinela, inaugurada ayer por la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

“Es un culto a la personalidad. Vean el mural que está allá. Y traigo la obra de Loya. No lo he leído, lo voy a leer. No lo he alcanzado a leer, apenas le quité el papel, el plástico. Pero lo voy a leer”, dijo Estrada Sotelo.

“¿Qué creo que contrasta? La situación del estado. ¿Cuál es la situación de seguridad del estado? ¿Da la situación de seguridad para esto? ¿Estamos en una situación en donde tenemos seguridad para las y los chihuahuenses para presumir esto? Yo quiero ver, porque en los discursos de ayer así fueron encaminados”, añadió el coordinador morenista.

Estrada también criticó que la gobernadora Maru Campos dijera “en discurso que se hace la Torre para devolverle la dignidad a los juarenses. Gobernadora, con todo respeto, nosotros nunca hemos perdido la dignidad como juarenses. La hemos mantenido, la mantendremos y siempre hemos tenido, porque es una sociedad trabajadora. Entonces, lo que necesitamos no es ese tipo de discursos que pretenden hasta denigrarnos. Necesitamos recursos, gobernadora. Lo que necesitamos es recursos. Necesitamos recursos para generar un proyecto de transporte integral en Juárez. Necesitamos recursos para generar un proyecto de infraestructura educativa en todo el suroriente donde viven 600 mil personas. Eso es lo que necesitamos”.