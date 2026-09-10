“Morena quiere planchar el camino del fraude electoral”: Arturo Medina por validación de “boletas planchadas”

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, advirtió que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de permitir que las llamadas “boletas planchadas” puedan ser analizadas para determinar si se contabilizan en la elección de 2027, representa una señal de alerta para la democracia mexicana.

Medina respaldó la decisión del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de impugnar esta determinación y llevar la denuncia ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado señaló que Morena está construyendo condiciones que pueden facilitar un fraude electoral, al permitir que una boleta encontrada dentro de una urna sin dobleces pueda eventualmente ser contabilizada como un voto válido.

“Morena quiere planchar el camino del fraude. Si una boleta está dentro de una urna completamente lisa, sin una sola marca de doblez, la pregunta es muy sencilla: ¿cómo llegó ahí? No podemos permitir que una irregularidad evidente termine convirtiéndose en un voto válido por decisión de una autoridad”, afirmó.

El Consejo General del INE aprobó por siete votos contra cuatro un mecanismo mediante el cual las boletas sin dobleces deberán ser identificadas, reservadas y analizadas por los consejos distritales para determinar, caso por caso, si son contabilizadas.

Para Medina, el problema no es solamente la existencia de una boleta sin doblez, sino que la autoridad electoral está dejando abierta una puerta que debería permanecer cerrada antes de que comience el proceso electoral de 2027.

“Las elecciones tienen que construirse sobre certezas, no sobre dudas. Si ya sabemos que las boletas planchadas han aparecido en procesos anteriores y que incluso el propio INE las excluyó en la elección judicial de 2025, lo lógico sería fortalecer los controles, no debilitarlos”, sostuvo.

Durante la discusión del tema en el INE, el consejero Uuc-kib Espadas advirtió que la aparición de boletas planchadas dentro de las urnas constituye un indicio de fraude y recordó que en 2025 este tipo de boletas fueron excluidas del cómputo, determinación que fue ratificada posteriormente por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

El legislador chihuahuense destacó que la postura asumida por Alejandro Moreno de acudir al Tribunal Electoral es la correcta y necesaria para defender la certeza de los comicios.

“Desde Chihuahua respaldamos a Alejandro Moreno. Hace bien en no quedarse callado y en utilizar todas las herramientas legales para defender cada voto. Si en México no quieren escuchar las alertas, tendrá que escucharlas la comunidad internacional”, afirmó.

Medina respaldó también la decisión de llevar esta preocupación ante organismos internacionales, al considerar que la defensa de elecciones libres y auténticas no puede entenderse como un asunto exclusivo de los partidos políticos, sino como una responsabilidad democrática.

“Esto no se trata de defender al PRI; se trata de defender el voto de los mexicanos. Hoy son las boletas planchadas, mañana puede ser cualquier otra forma de manipulación electoral. Por eso tenemos que ponerle un alto desde ahora”, señaló.

El diputado priista recordó que el proceso electoral federal 2026-2027 inicia formalmente este 10 de septiembre, por lo que consideró especialmente delicado que las reglas sobre el tratamiento de estas boletas lleguen al arranque del proceso sin una garantía suficiente de que cualquier irregularidad será investigada y no simplemente incorporada al resultado.

“México ya vivió épocas en las que las elecciones no daban certeza. No vamos a permitir que regresen esas prácticas. El voto de cada ciudadano vale y debe contarse únicamente cuando exista certeza de que fue realmente depositado por un ciudadano”, concluyó Arturo Medina.