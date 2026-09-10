Pide Marco Bonilla que Torre Centinela se traduzca en inteligencia, tecnología y cooperación

Tras la inauguración de la Torre Centinela, el alcalde capitalino Marco Bonilla, destacó que el fortalecimiento de la seguridad en el estado debe sustentarse en tres elementos fundamentales: tecnología, inteligencia y cooperación entre los distintos niveles de gobierno.

Bonilla señaló que la inteligencia constituye una herramienta indispensable para prevenir y combatir los delitos, al considerar que la investigación y el análisis de información permiten anticiparse a quienes pretenden vulnerar la seguridad de la población.

“Te diría tres elementos: uno, tecnología; dos, inteligencia y la mejor manera de evitar la comisión de delitos es investigar, prevenir, pero para prevenir la inteligencia es base”, expresó.

El alcalde destacó además la importancia de que la Torre Centinela permita fortalecer la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno, al considerar que la seguridad requiere de una estrategia conjunta y no de esfuerzos aislados.

En este sentido, planteó la posibilidad de una mayor cooperación entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los municipios, así como con organismos y agencias internacionales, siempre bajo los mecanismos de autorización correspondientes.

Bonilla sostuvo que la coordinación internacional cobra especial relevancia en la zona fronteriza, donde los problemas de seguridad trascienden las líneas territoriales entre países.

“Somos una sola región binacional. No somos dos países, no somos dos estados, somos una sola región binacional”, afirmó.

El edil puso como ejemplo la colaboración que puede existir entre Chihuahua y Texas para fortalecer la seguridad en ambos lados de la frontera, al señalar que proteger una parte de la región también contribuye a proteger a la otra.

“Cuidando la frontera de Juárez, cuidemos la frontera de Texas y cuidando ellos la frontera de Texas, se cuide la frontera en Ciudad Juárez”, manifestó.

Finalmente, Bonilla consideró que ese es el tipo de cooperación al que debe apostarse para enfrentar los retos de seguridad, más allá de diferencias políticas o territoriales, y destacó que la tecnología y la inteligencia deben acompañarse de coordinación institucional para generar mejores resultados.