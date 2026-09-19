Precios del petróleo bajan luego de que China pide a Irán que limite acciones de los hutíes en el mar Rojo

Houston. Los precios del petróleo cayeron el viernes después de que China, atendiendo a una petición de Arabia Saudita, solicitó discretamente a Irán que limite los ataques de los rebeldes hutíes contra la infraestructura petrolera saudí, los cuales habían creado un segundo punto crítico para el tránsito de energía en Medio Oriente.

El Brent restó 95 centavos a 103.87 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cedió 1.61 dólares a 100.30 dólares por barril.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación bajó 2.43 dólares, al cerrar en 101.12 dólares por barril.

Los precios del crudo han subido de forma constante en las últimas semanas y rebasaron los cien dólares por barril, a medida que Estados Unidos e Irán reanudaban sus ataques mutuos y los hutíes, aliados de Irán, intensificaban también sus actividades militares. La situación, sumada a los problemas de capacidad de refinación mundial, ha impulsado el precio de combustibles clave como el diésel en los principales mercados.

En la semana, las cotizaciones del crudo terminaron sin grandes variaciones, pese a que a principios de semana, los precios subieron hasta alcanzar máximos de casi cuatro meses, después de que algunas fuentes indicaron que se habían suspendido las cargas de crudo en Yanbu, el centro de exportación de Arabia Saudita en el mar Rojo, y de que Riad canceló algunas entregas a Europa tras los daños sufridos por su oleoducto Este-Oeste en un ataque la semana pasada.

A pesar de la intervención de China, los analistas señalan que las perspectivas para los próximos meses siguen siendo inciertas. El jueves, JP Morgan declaró que, por primera vez desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, no cuenta con una previsión base clara para los mercados petroleros.

El estratégico estrecho de Ormuz permanece prácticamente bloqueado; el jueves sólo transitaron por él cuatro buques de carga, una cifra inferior al promedio de los últimos diez días, que ronda los 16 barcos, según datos preliminares de transporte marítimo conocidos el viernes.