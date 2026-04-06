Precio del petróleo vuelve a subir en medio de la incertidumbre sobre el conflicto en Irán

El precio del crudo Brent superó los 110 dólares por barril, tras subir más del 1 % al inicio de la semana, impulsado por la incertidumbre en torno al conflicto con Irán y su impacto en el suministro global, recoge Axios.

La volatilidad se ve agravada por la situación en el estrecho de Ormuz, cuya operatividad sigue siendo incierta, aunque algunos envíos, como crudo iraquí, han logrado transitar. En paralelo, el precio de la gasolina en EE.UU. continúa al alza, mientras ataques a instalaciones energéticas en países como Kuwait y Baréin intensifican la presión sobre el mercado.

Cerrado para buques enemigos

Tras la agresión estadounidense-israelí, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, y anunció que no saldría de la región “ni una sola gota de petróleo” por mar, lo que disparó los precios de los combustibles.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica reiteró el pasado 11 de marzo que los barcos de EE.UU. y de sus socios no pueden atravesar el estrecho.

Trump propuso crear una coalición naval para escoltar buques a través de esa vía. Sin embargo, varios de los países invitados —entre ellos, los aliados de EE.UU. dentro de la OTAN— descartaron el envío de fuerzas militares a la zona del conflicto.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseveró que el paso sigue abierto y que solo está cerrado para los buques de los países enemigos. “A algunos países que consideramos amigos, les hemos permitido el paso por el estrecho de Ormuz; hemos permitido el paso a China, Rusia, la India, Irak y Pakistán”, aseveró el canciller. Según explicó, no hay razón para permitir que sus enemigos transiten por la zona.