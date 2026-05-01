Explota Christian Nodal en pleno concierto: “Soy todo lo peor de esta vida”

Christian Nodal se sincera ante sus fans en Querétaro y advierte que ya le han “hecho con su nombre todo lo que han querido”, en medio de una crisis que involucra a su propia familia y que lo mantiene como tendencia en redes sociales.

El cantante sonorense lleva semanas en el ojo del huracán. Primero fue el controversial video musical de Un vals, después vinieron sus declaraciones sobre la pérdida de control de su marca, su nombre y su catálogo musical, problemas que, según él mismo dejó entrever, tienen raíz en su entorno familiar más cercano.



Recientemente en un concierto en Ezequiel Montes, Querétaro, Nodal pausó el show para dirigirse directamente al público con un discurso en el que mezcló gratitud, dolor y desafío. La escena grabada por los presentes se viralizó en redes sociales.

El momento más tenso llegó cuando abordó la traición de quienes lo rodean. “Si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, soltó ante una multitud con un rostro que reflejó desánimo.

La respuesta a sus detractores no tardó. Con la voz cargada, el sonorense lanzó una declaración que sus seguidores tomaron como un golpe directo a quienes lo atacan en redes: “Ya soy todo lo peor de esta vida y nadie conoce mi corazón. Sí duele eso, la verdad”.

Información tomada de Infobae