Pospone Unión Ganadera el “3er Encuentro Ganadero Chihuahuense” hasta nuevo aviso

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) anunció que por causas de fuerza mayor, el “3er Encuentro Ganadero Chihuahuense” se pospone, quedando pendiente la nueva fecha de su realización.

El evento se tenía previsto para los días 16 y 17 de abril, con la presencia de destacados ponentes que hablarían de temas relacionados con la actividad ganadera.

Cabe señalar que en días pasados se registró el asesinato del Ingeniero Gerardo López Palacios, quien se desempeñaba como gerente de operaciones de la Unión Ganadera por lo que el gremio ha expresado sus condolencias a la familia y amistades.