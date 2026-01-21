Pospone Carin León shows tras diagnóstico de dengue

El cantante Carin León pospuso sus presentaciones programadas en el Palenque de la Feria de León luego de ser diagnosticado con dengue.

A través de un comunicado, el equipo del cantante informó que los conciertos previstos para los días 22 y 23 de enero no se llevarán a cabo en las fechas originalmente anunciadas, ya que el sonorense se encuentra siguiendo las indicaciones médicas necesarias para su pronta recuperación.

Las nuevas fechas para dichos conciertos quedaron reprogramadas para el 5 y 6 de febrero, respectivamente, y aclaró que los boletos adquiridos con anterioridad seguirán siendo válidos para las fechas correspondientes, por lo que el público no tendrá que realizar ningún cambio adicional.”Agradecemos la comprensión del público; esta decisión se tomó priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show”, se lee en el texto.

El anuncio ocurre en un momento clave para la carrera del intérprete de “Primera Cita”, quien recientemente se colocó como el artista masculino mexicano con más nominaciones a la próxima edición de Premios Lo Nuestro.

Información tomada de Agencia Reforma