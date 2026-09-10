Inteligencia estratégica y tecnología permiten anticipar riesgos desde el Nivel 17 de la Torre Centinela

El tercer Centro de Mando integra capacidades de inteligencia estratégica, táctica, penitenciaria y ciberseguridad para generar conocimiento que respalde decisiones de seguridad

Desde este nivel se articulan las capacidades de inteligencia estratégica, táctica y penitenciaria, así como las relacionadas con ciberseguridad y gobernabilidad, mediante herramientas tecnológicas de última generación y componentes de inteligencia artificial incorporados al Modelo Centinela.

La integración de estas capacidades permite analizar información desde diferentes perspectivas para identificar riesgos, establecer relaciones entre acontecimientos y comprender de manera más amplia los fenómenos que pueden representar una amenaza para la seguridad.