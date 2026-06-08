Por probable robo en una construcción de Lomas del Santuario, municipales detuvieron una pareja

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 8 de junio de 2026.- Durante un patrullaje preventivo, agentes municipales fueron alertados sobre la presencia de dos personas que se encontraban sustrayendo algunos materiales de una obra en construcción en Lomas del Santuario, quienes al ver la patrulla dejaron los artículos para tratar de escapar, incluso dejando abandonada una motocicleta, sin lograrlo.

Los detenidos fueron identificados como Héctor Omar B. P. y Patricia Adriana F. G., de 33 y 40 años de edad respectivamente. Entre ambos cargaban una pesada pieza de metal para soportar el techo y algunos otros artículos que arrojaron al sentirse descubiertos, para tratar de huir del domicilio ubicado sobre la calle Elia del sector residencial.

En su intento de evadir a los policías habían dejado in luso una motocicleta marca Vento de color negro, sin placas, en la cual se trasladaban y que fue asegurada junto con la evidencia del supuesto robo para ser puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado con ambas personas.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la situación de las personas mencionadas en él.