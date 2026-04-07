Por no reportar ISR, adeuda Juárez 118 mdp al SAT; pide ayuda al Estado con convenio fiscal

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez dio a conocer que ayer lunes se recibió una notificación sobre un crédito fiscal por 118 millones de pesos que se le generó al Ayuntamiento de Ciudad Juárez por no reportar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a sus trabajadores en el ejercicio fiscal 2021.

Derivado de una auditoría, el SAT se percató de dicho incumplimiento fiscal, lo que se considera como una falta grave que, en tanto no se cubra el crédito fiscal, les serán suspendidas las participaciones del ISR participable.

Granillo Vázquez explicó que si bien, dichas participaciones son de libre disposición, es decir, que no están etiquetadas para programas u obras en específico, genera una afectación para la sociedad juarense que no recibirá una parte de los recursos federales.

En este sentido, dijo que el Municipio de Ciudad Juárez envió un oficio a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua para solicitar ayuda mediante un convenio previsto en la Ley en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado mediante el cual, el Estado puede ayudar hasta con descuentos en los créditos fiscales por hasta 75 por ciento del monto total.

“Nosotros vamos a estar revisando el oficio para poderlo atender con este mecanismo que tenemos nosotros establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, podemos apoyarlos para que logren este beneficio del 75 por ciento y por supuesto que hemos recibido las instrucciones de la gobernadora para apoyar siempre a los juarenses, a todos los chihuahuenses, pero en este caso, especialmente a los juarenses”.