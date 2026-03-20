POLYMERSHAPES consolida en Chihuahua un hub estratégico de transformación industrial para mercados globales

Chihuahua, México.– En un contexto global marcado por reconfiguraciones comerciales, presiones arancelarias y el reacomodo de cadenas de suministro, la empresa internacional Polymershapes anunció la evolución de su operación en Chihuahua hacia un centro de transformación industrial de alto valor agregado, fortaleciendo la posición del estado dentro del mapa global del nearshoring.

Durante el evento, Randall Giles, director comercial para América Latina, destacó que esta inversión representa un cambio estructural en la estrategia de la compañía: pasar de un esquema logístico a un modelo de manufactura avanzada y toma de decisiones local, alineado con las nuevas dinámicas de regionalización industrial.

“Estamos viviendo cambios importantes en el comercio global. Entre aranceles, ajustes económicos y nearshoring, Chihuahua se vuelve estratégico para estar más cerca de nuestros clientes, no solo en distancia, sino en capacidad de respuesta, inventario y liderazgo operativo”, señaló.

La compañía, con presencia global y capital estadounidense, ha operado en México por más de 20 años, 11 de ellos en Chihuahua, transforma su infraestructura en el estado en un nodo clave para sectores altamente especializados como el aeroespacial, transporte, construcción y aplicaciones gráficas, donde sus materiales -principalmente plásticos de ingeniería- forman parte crítica de componentes interiores, incluyendo aplicaciones en aeronaves.

Por su parte, Richard Gough, CEO de la compañía, subrayó que la estrategia de crecimiento en México no se limita a la expansión de infraestructura, sino que se basa en una apuesta integral por el talento, la tecnología y la cercanía con el cliente. Señaló que la empresa continuará invirtiendo en instalaciones, inventario y capacidades técnicas, pero destacó que el eje central de esa visión está en fortalecer a su equipo humano y consolidar relaciones de largo plazo con sus clientes.

“Vamos a invertir en instalaciones, inventario y tecnología, pero sobre todo la nuestra gente y en nuestros clientes. México es un mercado clave para nuestra operación, y Chihuahua es uno de los pilares de nuestro crecimiento hacia el futuro”, afirmó.

Uno de los factores determinantes para la consolidación de esta inversión ha sido el ecosistema industrial de Chihuahua, caracterizado por su capital humano especializado, infraestructura productiva y políticas públicas orientadas a la competitividad.

Luis Azúa, presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aerespacial, destacó que la llegada de este centro de transformación permitirá ampliar la sofisticación de la proveeduría regional, particularmente en una industria que demanda altos estándares técnicos y trazabilidad. “Este tipo de inversiones complementan el ecosistema. Chihuahua ya es un clúster altamente integrado, y la incorporación de capacidades como las de Polymershape seleva el nivel competitivo del estado a escala internacional”, afirmó.

La empresa cuenta con una base de más de 45,000 clientes y cerca de 20,000 números de parte, lo que refleja su alcance global y la relevancia de su portafolio en múltiples industrias.

Con más de cinco décadas de presencia en el país, la firma refuerza así su compromiso con México en un momento donde las cadenas globales privilegian proximidad, resiliencia y eficiencia operativa.

En este escenario, Chihuahua se consolida como un nodo clave para la manufactura de exportación, con capacidad no solo de producir, sino de transformar, innovar y liderar procesos industriales a escala global.

Autoridades estatales, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, subrayaron que el estado mantiene una estrategia clara para integrar a empresas locales en cadenas globales de valor, mediante programas de certificación, formación técnica y vinculación con universidades y centros de investigación.

“El desarrollo industrial de Chihuahua no es casualidad. Es resultado de una visión consistente que impulsa la innovación, el talento y la integración productiva”, afirmó Ulises Fernández, representante del área económica estatal.