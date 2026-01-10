Política en el campo busca soberanía alimenticia y reducir dependencia externa: Sheinbaum

Atoyac de Álvarez, Gro.- Ante productores de café de esta región de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que la política hacia el campo busca mayor soberanía en materia alimentaria para reducir la dependencia de los productos del exterior. Sostuvo que a través de Alimentación para el Bienestar y Sembrando Vida se pugna porque la estrategia de pagar precios justos beneficie directamente a los productores, sin intermediarios.

Acompañada de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la mandataria aseveró, que así como en Tabasco se ha consolidado una estrategia para comprar al mejor precio a los productores de cacao, para posteriormente transformarlo en chocolate, en Atoyac y en Guerrero, en general, se diseña una estrategia similar para la compra del café, que permita pagarles precios justos para la elaboración del Café del Bienestar que se venderá en las 26 mil tiendas del Bienestar.

“Muchas veces en el campo, se produce pero el principal problema es su comercialización. Lo compran intermediarios a bajo precio” que son realmente los que más ganan. Con la estrategia de Alimentación para el Bienestar y Sembrando Vida se busca adquirirlo directamente a los productores para procesarlo (como el cacao para el chocolate o el café) para comercializarlo en las tiendas del Bienestar.

Sheinbaum dijo que hay una estrategia similar en Zacatecas, Nayarit y Durango con el frijol, para poder embolsarlo y comercializarlo. Ahora se pretende hacer lo mismo con la jamaica.

Con ello, se está buscando mejorar las condiciones del campo en México y, con ello, lograr el bienestar de las familias que se dedican al campo. Por eso se está apoyando al campo. Con la apertura del comercio bajaron los precios y no se distribuye correctamente, por lo que con estas políticas se busca que haya un mercado justo donde no sean los intermediarios los que más ganen.

Esto no sustituye a la venta libre, pero si se busca beneficiar a dos millones de pequeños productores para que puedan vivir con bienestar.