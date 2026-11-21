Aunque los reglamentos locales en algunas comunidades permiten el traslado en la caja de una camioneta, incorporarse a una vía federal bajo esta práctica activa de inmediato sanciones económicas severas y expone a los pasajeros a lesiones fatales sin protección estructural.

MÉXICO. — En distintas regiones del país, trasladar personas en la caja o batea de una camioneta pickup es de lo más común y se ve motivada por la falta de transporte público en zonas rurales, el traslado de cuadrillas de trabajadores o la movilidad familiar durante festividades. Sin embargo, esta práctica tan común puede traducirse en minutos en una sanción severa o en un percance vial irreversible.

Según el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, fundamentado en su artículo 70, está prohibido de forma tajante el transporte de pasajeros en áreas diseñadas exclusivamente para carga en autopistas, carreteras nacionales y puentes bajo control del Gobierno Federal, ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando garantizar estándares mínimos de protección para todos los usuarios de la red vial nacional.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito Federal sobre las zonas de carga?

La normativa federal es estricta y no contempla excepciones basadas en la velocidad, la distancia a recorrer o el motivo del traslado. En el instante en que las llantas de un vehículo ingresan a una vía federal, la conducta se tipifica como una infracción grave si se incumple la capacidad original de diseño.

Bajo este criterio, la prohibición aplica estrictamente sobre:

La batea o caja descubierta de camionetas pickup, sin importar el tamaño, modelo o capacidad del vehículo.

de camionetas pickup, sin importar el tamaño, modelo o capacidad del vehículo. Áreas adaptadas para mercancía , como espacios traseros en furgonetas, remolques o plataformas destinadas al transporte de insumos y herramientas.

, como espacios traseros en furgonetas, remolques o plataformas destinadas al transporte de insumos y herramientas. Zonas no acondicionadas, es decir, cualquier rincón del vehículo que no disponga de un asiento fijo anclado a la estructura y equipado con su respectivo cinturón de seguridad de tres puntos o pélvico.

¿Por qué en algunos municipios sí se permite y en carreteras no?

Una de las principales dudas entre los automovilistas surge debido a las discrepancias entre las normativas locales y la ley federal. En varios municipios rurales o agrícolas de México, los reglamentos de tránsito locales suelen tolerar el traslado de personas en la batea bajo condiciones específicas, tales como:

Viajar completamente sentados sobre el piso de la batea,

Sujetarse de estructuras fijas

Circular a velocidades reducidas por caminos vecinales o brechas municipales

No obstante, los permisos municipales pierden toda validez jurídica al momento de incorporarse a una carretera o autopista federal.

En las vías nacionales predomina de forma absoluta la ley federal, por lo que elementos de la Guardia Nacional División Carreteras aplicarán la infracción correspondiente sin tomar en cuenta las costumbres o normativas locales.

¿De cuánto es la multa de la Guardia Nacional por llevar pasajeros en la caja?

Las sanciones administrativas aplicadas por las autoridades federales se determinan utilizando la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para la falta consistente en transportar pasajeros en la zona de carga o sobrepasar la capacidad de asientos, la legislación fija un tabulador que va de las 20 a las 25 UMAs.

De acuerdo con los valores económicos vigentes, el costo de la boleta de infracción se desglosa de la siguiente manera:

Sanción mínima (20 UMAs): Aproximadamente 2,346 pesos.

Aproximadamente 2,346 pesos. Sanción máxima (25 UMAs): Alrededor de 2,932 pesos.

El monto exacto queda a consideración del agente al momento de elaborar la boleta, valorando factores como la reincidencia, la cantidad de personas expuestas y el nivel de riesgo.

Además del impacto económico, si el conductor no puede reubicar a los pasajeros en un transporte autorizado en ese momento, las autoridades pueden impedir que el vehículo continúe su camino.

Los riesgos mortales que no se ven a simple vista en la parte trasera de un pick up

Más allá del perjuicio económico, la razón principal de esta prohibición radica en los riesgos físicos extremos.

Las zonas de carga de las camionetas fueron diseñadas estructuralmente para soportar peso inerte, no para salvaguardar la vida humana ante una desaceleración o colisión.

Los análisis de seguridad vial identifican tres factores de vulnerabilidad crítica al viajar en la batea:

Ausencia total de sistemas de retención: Al no contar con cinturones de seguridad, ante un frenado intempestivo o una maniobra de esquive a más de 60 km/h, las personas salen despedidas, chocando fuertemente entre sí o contra las paredes metálicas.

Al no contar con cinturones de seguridad, ante un frenado intempestivo o una maniobra de esquive a más de 60 km/h, las personas salen despedidas, chocando fuertemente entre sí o contra las paredes metálicas. Inexistencia de protección estructural: Las zonas traseras carecen de techos reforzados, pilares de deformación programada, bolsas de aire o barras de protección lateral que absorban la energía cinética de un impacto.

Las zonas traseras carecen de techos reforzados, pilares de deformación programada, bolsas de aire o barras de protección lateral que absorban la energía cinética de un impacto. Alto riesgo de eyección: En colisiones por alcance, choques laterales o volcaduras, los pasajeros de la batea salen eyectados directamente hacia la cinta asfáltica, provocando traumatismos craneoencefálicos severos, mutilaciones o desenlaces fatales al instante.

Asimismo, la normativa sanciona otras conductas de alto riesgo en la red federal, como permitir que los ocupantes saquen extremidades o la parte superior del cuerpo por las ventanillas o el quemacocos debido al peligro de amputaciones por roce con vehículos de carga o estructuras viales.

¿Qué debes revisar y cómo evitar sanciones antes de salir a carretera?

Para proteger la integridad de la familia y acompañantes, además de cuidar la economía familiar frente a costosas multas, se aconseja seguir estas recomendaciones esenciales antes de iniciar un viaje por la red nacional:

Respetar la capacidad de diseño: Trasladar únicamente al número de pasajeros especificado en la tarjeta de circulación que corresponda con los asientos equipados de fábrica.

Trasladar únicamente al número de pasajeros especificado en la tarjeta de circulación que corresponda con los asientos equipados de fábrica. Verificar cinturones de seguridad: Confirmar que cada ocupante dentro de la cabina lleve puesto el cinturón de seguridad debidamente abrochado durante todo el trayecto.

Confirmar que cada ocupante dentro de la cabina lleve puesto el cinturón de seguridad debidamente abrochado durante todo el trayecto. Uso exclusivo de la batea: Mantener la caja de la pickup reservada únicamente para el transporte de equipaje, insumos o herramientas, asegurando la carga con redes o cinchos para evitar caídas a la vía.

Mantener la caja de la pickup reservada únicamente para el transporte de equipaje, insumos o herramientas, asegurando la carga con redes o cinchos para evitar caídas a la vía. Identificar la delimitación de vías: Conocer el trayecto y saber con exactitud en qué punto se abandona un camino municipal para incorporarse a una autopista federal, adaptando la conducta a las leyes nacionales aplicables.

Adoptar una cultura de prevención al conducir por las carreteras de México no solo evita sanciones administrativas que superan los dos mil pesos, sino que representa la diferencia entre llegar con bien a nuestro destino o enfrentar una tragedia irreversible.

Modificar viejos hábitos de transporte rural y priorizar siempre el uso de la cabina y los sistemas de retención es una responsabilidad compartida que salva vidas.