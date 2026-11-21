Hailey Bieber reveló que el acoso en redes sociales y las comparaciones con Selena Gomez la llevaron a pensar que sería mejor no estar viva, al recordar el impacto de una rivalidad que las dos han negado.

La esposa de Justin Bieber recordó que recibía mensajes diarios en los que desconocidos le pedían que se quitara la vida. También relató que algunas personas le gritaban en la calle y que incluso encontró establecimientos de Starbucks con frascos para recibir propinas que planteaban una competencia entre ella y Selena.

“La manera en que la gente me hacía sentir era que quizá sería mejor si ya no estuviera aquí”, explicó Hailey al describir la intensidad de los ataques que enfrentó, aunque tanto ella como Selena han negado en distintas ocasiones la existencia de un conflicto personal.

Hailey Bieber recuerda el acoso que recibió por su relación con Justin Bieber

Durante su intervención en el evento, Hailey explicó que no estaba acostumbrada a recibir ese nivel de hate y que los ataques no se limitaban a los comentarios en Instagram o TikTok.

También los padeció en espacios públicos, donde desconocidos la confrontaban por su relación con Justin Bieber y la comparaban con Selena Gomez.

“Había personas que me decían que me matara en los comentarios todos los días. Pasé por una época en la que la gente me gritaba en la calle”, recordó.

Uno de los episodios que más la marcaron ocurrió en un Starbucks, donde las personas colocaban frascos para propinas para alimentar la supuesta rivalidad con Selena.

La fundadora de Rhode reconoció que le resultaba imposible ignorar esos mensajes y que la situación la afectaba profundamente.

“Soy alguien que presta mucha atención. No soy de esas personas que pueden decir: ‘Simplemente voy a ignorarlo’. Yo no funciono así. Soy demasiado sensible y me importa demasiado como para fingir que no me afecta”, explicó.

Hailey también habló de la dificultad de limitar su exposición en las plataformas digitales. Aunque ahora intenta establecer límites y dejar el teléfono para concentrarse en su vida cotidiana, reconoció que sigue enfrentando inseguridades y comparaciones con otras personas.

La modelo, quien tiene un hijo con Justin, explicó que tampoco quiere ocultar esas emociones a sus futuros hijos. Su intención es poder hablar con ellos sobre las inseguridades y los efectos de las redes sociales desde su propia experiencia.

Asimismo, consideró que, a pesar de lo vivido, todos esos años en los que sufrió acoso también le permitieron desarrollar resiliencia frente a las críticas.

Selena Gomez y Hailey Bieber: cómo comenzó la supuesta rivalidad por Justin Bieber

La historia de la supuesta rivalidad entre Hailey y Selena tuvo como punto de partida la relación sentimental que la cantante mantuvo con Justin Bieber.

Selena y el canadiense comenzaron a salir en 2010. Su noviazgo estuvo marcado por varias rupturas y reconciliaciones durante aproximadamente ocho años, periodo en el que se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la industria del entretenimiento.

Hailey, por su parte, conoció a Justin cuando ambos eran adolescentes. Antes de convertirse en su pareja, la modelo incluso manifestó públicamente su admiración por Selena y su apoyo a la relación conocida entre los fans como “Jelena”.

En junio de 2018, Justin y Hailey retomaron su relación sentimental después de un periodo en el que mantuvieron una amistad. En julio de ese año anunciaron su compromiso y el 13 de septiembre se casaron en una ceremonia civil en Nueva York.

La rapidez con la que ocurrió todo alimentó las especulaciones. El compromiso llegó pocos meses después de la última separación de Justin y Selena, lo que llevó a numerosos seguidores a cuestionar si había existido algún “empalme” entre ambas relaciones.

Hailey rechazó esa versión en septiembre de 2022, durante su entrevista con Alex Cooper para el podcast Call Her Daddy. La empresaria aseguró que nunca intervino en una relación ajena y que no comenzó una historia sentimental con Justin mientras él todavía estaba con Selena.

“Nunca me metería con la relación de alguien. Simplemente no es mi personalidad. Me educaron mejor que eso”, afirmó.

También explicó que existieron periodos en los que Justin y Selena no estaban juntos y que su relación con el cantante comenzó después de esos episodios. Con ello buscó aclarar una de las principales versiones que alimentaron las críticas en su contra.

Hailey Bieber y Selena Gomez negaron que hubiera un pleito entre ellas

Aunque las redes sociales mantuvieron durante años la idea de una rivalidad, tanto Hailey como Selena hicieron declaraciones para negarla.

En la entrevista de Call Her Daddy, Hailey aseguró que respetaba a Selena y que no existía un conflicto personal entre ellas. Incluso confirmó que habían hablado en privado después de su matrimonio con Justin.

“Es todo respeto, es todo amor”, dijo al explicar que ambas conocían lo que había ocurrido y que habían llegado a un entendimiento.

La modelo también pidió que sus seguidores dejaran de atacarla. En abril de 2022, publicó un video en TikTok en el que solicitó que la dejaran en paz y que terminaran los comentarios negativos.

Selena, por su parte, también pidió respeto para Hailey. En distintas ocasiones recordó a sus seguidores que no estaba de acuerdo con que las mujeres se atacaran entre sí.

En octubre de 2022, finalmente ocurrió el encuentro en entre ambas y posaron juntas durante la Academy Museum Gala, en Los Ángeles.