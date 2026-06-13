Anticipó Municipio estrategia ante vencimiento de contrato de patrullas y garantiza operación de la Policía Municipal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal informa que el próximo 13 de junio concluirá la vigencia del contrato de arrendamiento No. O.M.-22/2022, mediante el cual la Dirección de Seguridad Pública Municipal operó 100 patrullas destinadas a fortalecer las labores de vigilancia y prevención en Chihuahua Capital.

Dicho esquema inició en junio de 2022 con el arrendamiento de 77 unidades y posteriormente se amplió en junio de 2023 con 23 patrullas adicionales, alcanzando un total de 100 vehículos.

Con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de la corporación y anticiparse al vencimiento de este contrato, el Gobierno Municipal concretó un nuevo esquema de arrendamiento que contempla la incorporación de 46 nuevas patrullas. Estas unidades se sumarán a las 54 que serán donadas al Municipio por la empresa arrendadora, tal como fue anunciado por el alcalde Marco Bonilla durante la entrega de unidades realizada este año.

De esta manera, se asegura la sustitución de las 100 patrullas cuyo contrato concluye este 13 de junio, sin afectar la capacidad operativa ni cobertura de vigilancia en la ciudad.

Las 200 patrullas que actualmente operan bajo este esquema forman parte de una estrategia integral de despliegue diseñada para brindar cobertura en los distintos distritos y sectores de Chihuahua Capital, permitiendo una atención oportuna de emergencias, labores de prevención y vigilancia permanentes para garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses.

A ello se suma la incorporación de las nuevas unidades tipo SUV Ford Police Interceptor Utility AWD modelo 2025, equipadas con consola de control, torreta, sirena, bocina, tumbaburros y porta laptop con equipo de uso rudo conectado directamente a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), lo que fortalece la coordinación operativa y la capacidad de respuesta de la corporación.

El Gobierno Municipal garantiza que el patrullaje preventivo y la atención a los llamados de emergencia no se verán afectados y reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo el equipamiento policial para brindar mayor seguridad y tranquilidad a las y los chihuahuenses.

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FICHA TECNICA POLICE INTERCEPTOR

Motor: V6 3.3L de inyección directa (285 HP) o sistema Híbrido (318 HP combinados).

Transmisión: Automática de 10 velocidades con calibración especial para máxima aceleración.

Tracción: Tracción integral inteligente AWD para todo tipo de terrenos.

Modo de persecución: Adapta la respuesta del motor y la transmisión para situaciones de emergencia.

🛡️ Blindaje y Seguridad

Certificación: Diseñada para soportar impactos traseros a más de 120 km/h (75 mph).

Seguridad pasiva: 8 bolsas de aire y frenos ABS avanzados con control antivolcadura.

Tecnología: Asistencias pre-colisión con frenado de emergencia y cámara de reversa con autolimpiador.

⚙️ Diseño para Uso Rudo (Policía/Escolta)

Interior táctico: Asientos traseros y piso de vinil de uso rudo (fáciles de limpiar) y espacio adaptado para mamparas.

Preparación eléctrica: Precableado interno para instalar torretas, radios, sirenas y blindaje adicional sin cortar cables originales.

Ralentí policial: Sistema que permite dejar el motor encendido con las llaves fuera, inmovilizando el auto si alguien intenta robarlo.