No participaré en proceso electoral 2027, mi responsabilidad es quedarme a dirigir esfuerzos en seguridad: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez reiteró que no participará en el proceso electoral del 2027.

Recordó que en días pasados se reunió con la gobernadora Maru Campos con quien platicó de su responsabilidad de quedarse hasta el último día de su administración y dirigir los esfuerzos en materia de seguridad.

Gilberto Loya se había registrado como aspirante a la candidatura de Chihuahua por el Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, tras el anuncio de que Marco Bonilla será el coordinador de la defensa de la Patria, la Familia y la Paz , el secretario de Seguridad refrendó su apoyo el edil capitalino.