Plataforma Centinela permite ubicar vehículo involucrado en ataque y concretar cateo con dos detenidos en Ciudad Juárez

Gracias al monitoreo estratégico de la Plataforma Centinela, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) logró la localización de un vehículo presuntamente involucrado en un hecho delictivo registrado el pasado 2 de marzo en Ciudad Juárez, lo que derivó en la ejecución de una orden de cateo y la detención de dos personas.

El incidente inicial ocurrió en la colonia Andrés Figueroa, donde un vehículo recibió múltiples impactos de arma de fuego. A partir de las características proporcionadas y el seguimiento en tiempo real a través de la Plataforma Centinela, personal de la Subsecretaría de Despliegue Policial, Zona Norte, logró ubicar un automóvil con las señas coincidentes en la colonia Oasis Sur.

Tras el resguardo del inmueble y la integración de los elementos jurídicos correspondientes, el 4 de marzo se cumplimentó una orden de cateo en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el lugar fueron detenidos Ernesto Alonso P.R, de 31 años, y Tania Griselda D.D, de 38 años.

Durante la intervención se aseguró un vehículo Chevrolet Camaro modelo 2014 en color blanco, sin placas de circulación, presuntamente vinculado al ataque; una camioneta Ford Expedition modelo 2005, así como un teléfono celular que, de acuerdo con las primeras indagatorias, contiene evidencia relacionada con los hechos.