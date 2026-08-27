Plantea Marco Bonilla frente político y ciudadano para defender a Chihuahua

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, reveló que desde su nueva responsabilidad como coordinador de Estrategia Política del PAN se encuentra explorando la construcción de un amplio frente ciudadano y partidista de cara al próximo proceso electoral.

Bonilla explicó que la encomienda no se limita a buscar una alianza entre partidos, sino a generar una propuesta capaz de sumar a distintos sectores de la sociedad y construir una “gran alianza ciudadana”.

Detalló que también se han iniciado acercamientos con Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional, con quienes se pretende establecer un diálogo para conocer coincidencias y analizar la posibilidad de concretar acuerdos en el futuro.

“Estamos comenzando a explorar esta situación, particularmente nos interesan los partidos con los que uno se pueda aliar o coaligar”, señaló.

El panista indicó que uno de los aspectos fundamentales para considerar una eventual alianza será la coincidencia ideológica, así como las plataformas y propuestas de cada fuerza política. En este sentido, mencionó que buscan partidos que sean contrarios a los planteamientos de la Cuarta Transformación.

Bonilla subrayó que cualquier decisión sobre una posible coalición deberá contar con el visto bueno de las instancias nacionales del PAN, por lo que los trabajos actuales corresponden a una etapa de exploración y diálogo.

El alcalde sostuvo que su objetivo es impulsar un frente común que permita defender los intereses de Chihuahua y evitar, dijo, que desde el centro del país se pretenda imponer una visión ideológica sobre la entidad.

“Yo siempre he dicho que soy pro-Chihuahua y que podamos hacer un frente común que defienda a Chihuahua”, afirmó.

Con estos acercamientos, el PAN comienza a delinear una estrategia rumbo a los próximos comicios, con la posibilidad de sumar tanto a fuerzas políticas como a ciudadanos que compartan una misma visión para Chihuahua.