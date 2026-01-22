“Plan de paz” de Trump proyecta la “Gaza S.A.”: un enclave de lujo sobre los escombros del genocidio

Jared Kushner, asesor y yerno del presidente estadunidense, Donald Trump, presentó hoy durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza el denominado plan maestro para la reconstrucción de Gaza, ante la recién inaugurada Junta de Paz, en el que se contempla crear desarrollos inmobiliarios de lujo, autopistas, resorts o zonas de recreación frente al mar, un aeropuerto y plataformas de energía.

De acuerdo con lo expuesto por Kushner la primera etapa del plan comenzará con la creación de la denominada ‘Nueva Rafah’, un desarrollo urbano orientado principalmente a viviendas y una escala masiva de urbanización. Según el plan, se busca alcanzar un PIB de 10 mil millones de dólares para 2035 y la creación de 500 mil empleos en sectores como la economía digital y la manufactura avanzada.

El yerno de Trump indicó que esta fase podría completarse en un periodo de dos a tres años y aseguró que ya se han iniciado trabajos preliminares, como la remoción de escombros y algunas demoliciones, como parte del proceso de preparación del terreno.

En una segunda fase, el proyecto avanzaría hacia la construcción de la ‘Nueva Gaza’, concebida como un nuevo polo urbano e industrial. Kushner describió esa futura ciudad como un destino económico, con una fuerte base industrial y empleo para la población local.

En dicho evento, señaló que en Medio Oriente existen precedentes de construcción acelerada de ciudades para dos o tres millones de personas en plazos de aproximadamente tres años, lo que, a su juicio, hace viable una iniciativa de esta magnitud si se cuenta con el compromiso político y financiero necesario.

“Muchas de las cosas que el presidente Trump está haciendo en Estados Unidos, si están funcionando, todos deberíamos copiarlas. Si encontramos lo que funciona en otros países, también deberíamos copiarlo. Así que lo que la Junta de la Paz podrá hacer, si tenemos éxito con Gaza, es mostrar realmente cómo se implementa la paz, que es algo que, cuando cerramos este trato, no encontramos mucha experiencia o conocimientos sobre cómo hacerlo”, destacó.

Según explicó, una vez que el plan esté plenamente operativo, se espera alcanzar “pleno empleo” y generar oportunidades económicas para todos los habitantes. Afirmó que existen datos y proyecciones que respaldan esta visión y que el objetivo principal es ofrecer a los gazatíes lo que denominó condiciones favorables de vida.

“Nuestro objetivo aquí es la paz entre Israel y el pueblo palestino. Todos quieren vivir en paz, todos quieren vivir con dignidad. Pongamos nuestros esfuerzos en promover a quienes están trabajando para construir esto”, pidió Kushner ante altos diplomáticos y funcionarios de 19 países interesados en formar parte de la Junta .

Kushner sostuvo que el plan solo funcionará si se cumplen “las condiciones de seguridad y gobernanza necesarias” para permitir su implementación en su totalidad.

Donald Trump presidirá la junta e invitó a docenas de otros líderes mundiales a unirse a ella, al afirmar que quiere que aborde retos más allá del inestable alto el fuego en Gaza, lo que ha suscitado recelos de que pueda socavar el papel de la ONU como principal plataforma para la diplomacia mundial y la resolución de conflictos.

El logo dorado utilizado en la presentación de la Junta de Trump es conformado por dos ramas de olivo -similar al de Naciones Unidas-, y una representación gráfica del continente americano en resguardado por un escudo.