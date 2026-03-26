Plan B electoral: estos son los puntos clave de las reformas que aprobó el Senado

El Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, con la eliminación de las modificaciones al artículo 35 de la Constitución, por lo que la consulta de revocación de mandato se mantiene sin cambios y se realizaría hasta 2028, no en 2027.

La reforma fue aprobada en lo general y en lo particular por 87 votos a favor y 41 en contra, luego de que el Pleno avalara la reserva del Partido del Trabajo (PT) para retirar los cambios sobre la revocación de mandato.

De acuerdo con los legisladores, la eliminación del artículo 35 fue resultado de un acuerdo político entre Morena y el PT para preservar la unidad de la coalición gobernante y evitar una ruptura.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, explicó: “Hicimos todo un trabajo privado para dar resultados en el pleno, actuamos cuidando la arquitectura legal del país porque con una visión de Estado, cuidamos a la coalición que ha sido, es la coalición gobernante y que ha generado un cambio estructural al sistema político a través de la Constitución”.

Añadió que, pese a las diferencias, la alianza se mantiene: “Y hoy uno de nuestros aliados decide no acompañar una parte de la iniciativa, pero mantiene vivo los principios que nos animaron a unirnos como coalición”.

Por su parte, el dirigente del PT, anunció que respaldaría el dictamen excepto en lo tocante a la revocación de mandato. Alberto Anaya, señaló: “Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la constitución”.

No obstante, reafirmó el respaldo político al gobierno: “Estaremos con ella firmes hasta 2030, pero también le decimos que quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y tener inicios de una división, se equivocan. La coalición que hoy permitió que Claudia Sheinbaum llegara al poder es más firme que nunca, en 2027 y 2030”.

En tribuna, la senadora del PT Liz Sánchez defendió la reserva al advertir riesgos en modificar la figura: “Respaldamos el proyecto de nación que hoy encabeza nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum. Respaldamos los principios que orientan esta reforma de austeridad. Respaldamos el fortalecimiento de la participación ciudadana. Nosotros no venimos a defender privilegios, venimos a defender la democracia”.

Añadió: “Nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el articulo 35 para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes y conserve su naturaleza democrática” y subrayó que “tiene propósitos distintos con una lógica democrática propia y se corre el riesgo de distorsionar el sentido democrático”.

Oposición rechaza el “Plan B”

Legisladores de oposición expresaron su rechazo total al proyecto, al considerar que genera ventajas indebidas para el partido en el poder y abre la puerta al uso político de la figura presidencial.

La senadora del PAN Mayuli Martínez afirmó: “Buscan tener el monopolio político en México. Pero la realidad de esto, es que Morena está cayendo en las propuestas, y necesitan de la imagen de la presidenta de la república como salvavidas político de ustedes”.

En tono crítico, agregó: “Por eso se los está llevando la chingada en México a su partido, a eso le tienen miedo, tienen miedo a perder las elecciones” y calificó el dictamen como “trampa y cinismo”.

Por su parte, la senadora del PRI Carolina Viggiano sostuvo: “Este no es un ‘Plan B’ porque no se parece en nada al ‘Plan A’ porque no hay ninguna secuencia” y acusó: “Solo quieren una narrativa para cubrir lo que realmente quieren, meter a la presidenta a la elección”.

Desde Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda señaló que la reforma “no tiene ningún impacto positivo en la vida de los mexicanos” y que “hoy lo que pretende este dictamen es hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante”.

Por su parte, la senadora del PAN Verónica Rodríguez acusó que la reforma busca “concentrar el poder” y “vulnerar” el equilibrio institucional. El senador del PRI Manuel Añorve advirtió: “Lo que quieren es que aparezca la presidenta por la puerta de atrás”.

Contenido aprobado de la reforma

El Senado avaló cambios enfocados en medidas de austeridad y reorganización institucional. Entre los puntos aprobados destacan:

– Reducción de recursos a congresos estatales y al Senado.

– Límite de hasta 15 regidores en ayuntamientos, con una sindicatura.

– Eliminación de prestaciones consideradas onerosas en órganos electorales.

– Prohibición de seguros pagados con recursos públicos.

– Ajuste de remuneraciones para que funcionarios electorales no ganen más que el titular del Ejecutivo federal.

– Reducción gradual del presupuesto del Senado en 15% durante cuatro años.

– Tope de 0.70% del presupuesto estatal para congresos locales.

Asimismo, se aprobaron sin cambios los artículos 115, 116 y 134 del dictamen original. Las propuestas de modificación presentadas por legisladores de distintas bancadas no prosperaron.

Tras su aprobación parcial en el Senado, el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación. Posteriormente deberá ser avalado por al menos 17 congresos estatales para completar el proceso de reforma constitucional.