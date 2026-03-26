Plan B electoral es irrelevante e intrascendente: PAN Municipal

El diputado local y vocero del PAN municipal, Jorge Soto, arremetió contra la reforma electoral impulsada por el oficialismo, al calificarla como “irrelevante e intrascendente”.

Soto señaló que la reforma promovida por Claudia Sheinbaum representa “una simulación más” que no atiende las verdaderas amenazas a la democracia mexicana, particularmente el financiamiento ilícito en campañas, y acusó que evita deliberadamente abordar el problema de fondo: la presunta intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

“El tema de fondo es el involucramiento del crimen organizado en las campañas políticas, y Morena no quiso entrar a discutirlo”, afirmó, al señalar que la omisión no es casual, sino una decisión política que deja intacto uno de los principales riesgos del sistema electoral.

En ese sentido, Soto fue más allá al acusar directamente a Morena de mantener vínculos con estructuras delictivas: “Se entiende que no hayan querido entrar en este tema, porque son socios en narcotráfico y de la delincuencia organizada”, dijo.

Fue enfático al no establecer sanciones claras contra partidos o candidatos que reciban recursos ilícitos, la reforma permite que continúe la infiltración del crimen en la vida pública, debilitando la legitimidad de las elecciones y la confianza ciudadana.

Desde Partido Acción Nacional, afirmó, se mantendrá una postura crítica frente a cualquier intento de reforma que no garantice elecciones libres, transparentes y libres de la influencia del crimen organizado.

Finalmente, reiteró que una verdadera reforma electoral debe enfocarse en cerrar el paso al dinero ilegal en campañas, fortalecer las instituciones y recuperar el equilibrio democrático, elementos que -dijo- están ausentes en el dictamen aprobado.