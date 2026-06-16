Sin permiso a El Tigrillo Palma hasta no pagar garantía ‘antinarcocorridos’

El cantante y compositor sinaloense, Efrén Aguilar Bernal, mejor conocido como El Tigrillo Palma, especializado en el género de corridos, emitió un comunicado justificando la cancelación de su concierto en la ciudad de Chihuahua, el pasado domingo 14 de junio en la Arena Corner. Sin embargo Municipio dio a conocer el porqué de esta cancelación que dejó a los fans con la intriga.



De acuerdo con Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal, informó a Entre Líneas que los promotores del evento, incumplieron con el pago garantía que corresponde de acuerdo al reglamento que prohíbe en esta capital los narcocorridos, el cual es superior a los 700 mil pesos.



El funcionario municipal agregó que, aunque los promotores del cantante de corridos han anunciado el rembolso y se reprograma fecha de la presentación, no se dará permiso si no se cumple con el depósito en garantía.

El cantante, nacido en Varal, Guasave, Sinaloa, comenzó con su carrera a muy corta edad, entre sus éxitos está el corrido de: “El 24”, “Los Chiquinarcos”, entre otros.