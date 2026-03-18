“Plan B busca que la Presidenta pueda hablar sobre la revocación de mandato”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la iniciativa de reforma electoral que contempla la posibilidad de realizar el ejercicio de revocación de mandato no pretende que la Jefa del Ejecutivo, que está sometida a este proceso, use tiempos en medios de comunicación oficiales o recursos públicos, sino sencillamente que pueda hablar del tema porque actualmente está prohibido.

En su conferencia, destacó que no se busca que esta modificación contemple la posibilidad de que la presidenta promueve a algún candidato o algún partido político sino sencillamente, que pueda hablar sobre la revocación del mandato.

“Nosotros creemos que el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo manda, esa es nuestra convicción. Ojalá hubiera habido antes con otros presidentes. Claro, tiene que haber un número suficiente de votos. Relacionado con las consultas populares, es uno de mis compromisos, iba a someterme a revocación de mandato.”

Dijo que la iniciativa no define la fecha exacta, puede efectuarse en 2027 o en 2028: “¿es obligatorio? No, pero existe esta figura”.

Por otro lado, insistió en que el objetivo central del Plan B de la reforma electoral pretende poner fin a los privilegios, a fin de que con dinero del pueblo no se paguen seguros de gastos médicos mayores para altos funcionarios electorales. Si ellos quieren contar con este tipo de seguros que lo paguen con sus propios salarios.

Por otro lado, consideró que durante el proceso de selección de los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral debe seleccionarse a aspirantes que sean gente honesta y que realmente busquen aportar a la democracia y no sea solo por la promoción personal.

Más adelante, se refirió a las descalificaciones opositoras de su iniciativa que han sugerido que detrás de ésta se encuentra Andrés Manuel López Obrador: han difundido “esta idea de que López Obrador sigue gobernando como si me hablara todos los días desde Palenque para decirme qué hacer. Tiene el objetivo de que rompa con López Obrador. Que yo diga, no tengo nada que ver con el gobierno anterior, porque una cosa es de 2018 al 2024, que no tengo nada que ver. Pero no es cierto porque es un proyecto (…) cuando hicimos campaña fue bajo la consigna que siga la transformación”.