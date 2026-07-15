Plaga ganadera, entre la indolencia federal y la fortaleza chihuahuense-Adiós al protector corralista-Lalo Almeida y su “verdad”-Diputadas y la CEDH

Las malas noticias no cesan para el campo chihuahuense, y la detección del primer caso de gusano barrenador en este estado norteño es ejemplo de ello. Aunque los ganaderos locales, grandes, medianos y pequeños, lucharon y protegieron su ganado con uñas y dientes en conjunto con el gobierno estatal, pero sin el mínimo apoyo del federal, lo inevitable sucedió y nos comentan que desde el lunes, casi 24 horas antes de que la Secretaría de Desarrollo Rural confirmara el primer caso en Parral, los ganaderos parralenses y de municipios aledaños ya tenían la certeza de que efectivamente se trataba el primer caso detectado. Para SENASICA, ese órgano del gobierno de la 4T supuestamente encargado de proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y enfermedades, no significa nada, es un caso más, pero para los ganaderos chihuahuenses es la muestra que por más que se esfuercen en conjunto con el Gobierno del Estado, al régimen federal poco o nada le importa el estatus zoosanitario, porque si así fuera, desde noviembre del 2024 que Estados Unidos decidió cerrar su frontera al ganado mexicano, habrían actuado al respecto endureciendo medidas de control y cerrando la frontera sur al ganado centro y sudamericano. Nada de eso hicieron y ahí están las consecuencias, las cuales empeorarán con el tiempo, pues a decir de los que saben, la exportación de ganado al vecino país quedará paralizada durante los años venideros.

Lo que es de aplaudirse es la reacción por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno estatal que encabeza Mauro Parado, quien en conjunto con Asociaciones Locales se movilizaron de inmediato para buscar frenar el avance del gusano barrenador, sin embargo, si desde la SADER del gobierno federal siguen con los brazos cruzados y aceptando su destino, poco o nada podrán hacer. Por lo pronto, líderes ganaderos han sido convocados este día a una reunión de emergencia con Mauro, quien trae la instrucción directa por parte de la gobernadora Maru Campos de hacer lo que les toca y que la plaga no se expanda. Chihuahua es sinónimo de ganadería, aunque el centralismo cuatrotero no lo comprenda.

******

Con más pena que gloria, y apenas seis meses después de haber sido nombrado como Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, ayer Ulises Lara renunció al cargo al argumentar motivos personales, tan personales que la razón fue su ineficiencia como abogado advenedizo y hecho al vapor para que en su momento y debido a padrinazgos políticos, pudiera tener espacios relevantes. El exfiscal de la CDMX, más famoso por defender al senador morenista Javier Corral e impedir su captura en agosto del 2024 en el restaurante Gin Gin, dejó un paso gris en la FGR, pues con una credibilidad ya manchada por impedir la acción de la justicia más allá de promoverla, ese encubrimiento al ex(des)gobernador de Chihuahua, acusado por la Fiscalía Anticorrupción estatal de presuntamente desviar 98.6 millones de pesos del erario, es y será su actuar más “célebre” en su currículum como “Fiscal”.

******

Ya que andamos con asuntos “justicieros”, quien después de que el pasado 27 de junio protagonizara un incidente en el que a la usanza del salvaje Oeste, salieron a relucir las armas y los trancazos, es el empresario Lalo Almeida, el cual convocó a medios de comunicación para dar a conocer más información de este caso que fue noticia nacional, cuando durante una riña en una reunión con ejidatarios de La Haciendita, Almeida sacó un arma de fuego y fue detenido para después ser remitido a la FGR. Es así que el empresario estará este miércoles a las 9 horas en un conocido y grillo restaurante que se ubica en el cruce de la avenida Ocampo y calle Aldama, en donde ofrecerá su “verdad” respecto a este capítulo de Yellowstone región cuatro.

******

El que después de estar el fin de semana en Parral y Ojinaga para liderar las capacitaciones de los llamados “defensores” de Chihuahua, viajó el lunes a Cuauhtémoc y Cusihuiriachi, es el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, el cual estuvo acompañado en la región manzanera ni más ni menos que por el coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN tricolor, José Luis Villalobos y por el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, los cuales acudieron junto al también diputado federal y la secretaria General del Comité Directivo Estatal, Janeth Montes, con el objetivo de “enchalecar” a los priistas que se registraron como “defensores” y que están construyendo una estructura que les permita competir en el próximo proceso electoral. Tanto Villalobos como Ordóñez traen su propio capital político en la ciudad de Chihuahua, y ambos buscan desde ya posicionarse como cartas fuertes para el Revolucionario Institucional de cara al 2027, ya sea que los de la familia revolucionaria vayan solos o acompañados, pero por si o por no, la única certeza es no quedarse quietos y chambear desde ya en las aspiraciones, porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.

******

Quienes continúan con una agenda legislativa conjunta, en especial en lo que respecta a los derechos de las mujeres, eso sin importar los colores que representan en el Congreso del Estado, son las diputadas panistas Nancy Frías y Joss Vega, así como Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano y la exmorenista Rosana Díaz, las cuales en ese tenor de legislar en esa materia, así como en beneficio de menores de edad y adultos mayores, se reunieron ayer con la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ada Miriam Aguilera, quien el pasado 31 de marzo asumió las riendas de la CEDH luego de un atoradísimo proceso que la bancada de Morena ya no pudo trabar más. Pero como en esos temas los colores partidistas y la ideología política deben dejarse a un lado, las legisladoras locales conversaron con Aguilera Mercado, quien se convirtió en la primera mujer en presidir esa institución, precisamente para revisar los pendientes en derechos humanos y así llevarlos al terreno legislativo.