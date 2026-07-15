Monzón mexicano mantendrá pronóstico de lluvias en territorio estatal; máxima será de 26°C en Chihuahua capital

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, debido a la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico, se prevén lluvias de hasta 75 milímetros en la entidad.

Este miércoles se pronostican lluvias de fuertes a puntualmente muy fuertes en Guachochi, El Vergel, Balleza y Nonoava, y de moderadas a fuertes en la zona serrana, así como en las regiones sur y centro-sur.

Serán de dispersas a moderadas con chubascos en las zonas centro, noroeste y noreste.

Los vientos alcanzarán rachas de hasta 55 kilómetros por hora (km/h) en Jiménez y Camargo, con potencial de tolvaneras, mientras que en regiones como Juárez, Parral y Delicias se esperan rachas superiores a los 45 km/h.

Las precipitaciones pueden estar acompañadas de ráfagas, actividad eléctrica y granizo, por lo cual la dependencia exhorta a la población a evitar cruzar arroyos o zonas con acumulación de agua, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Ante cualquier emergencia comunicarse al 9-1-1.