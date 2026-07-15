Mbappé critica la táctica de una Francia “imprecisa” ante España

El capitán Kylian Mbappé pareció cuestionar el planteamiento y la táctica del entrenador Didier Deschamps tras la derrota de Francia por 2-0 ante España en la semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA este martes.

El resultado puso fin a las aspiraciones de Francia de alcanzar su tercera final consecutiva; Mbappé se quedó sin marcar y terminó el torneo con ocho goles, empatado con el argentino Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro.

Rodri, el director del mediocampo español, se mostró dinámico durante todo el encuentro; los vigentes campeones de Europa —que ya han vencido a Francia tres veces seguidas— superaron al equipo de Deschamps, el cual había dominado sus seis partidos anteriores en Norteamérica.

“Estábamos en inferioridad numérica en el medio, tres contra dos, y contra España eso es difícil”, declaró Mbappé tras el partido. “Fabián Ruiz y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar. Faltó comunicación en la presión. Creo que deberíamos haber presionado hombre a hombre y obligarlos a correr con nosotros”.

Mbappé también marcó ocho goles hace cuatro años en Catar, donde Francia perdió ante Messi y Argentina en la tanda de penaltis de la final. Francia había ganado la Copa del Mundo hace ocho años en Rusia al vencer a Croacia.

Sin embargo, este martes Francia ofreció una actuación decepcionante en todas las facetas del juego, algo que Mbappé reconoció junto con su análisis táctico. Nunca lograron asentarse en el partido, ya que España mantuvo el control total, especialmente después de que Mikel Oyarzabal abriera el marcador de penalti tras una falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal.

“No hicimos el partido que queríamos, ni técnica ni tácticamente”, añadió Mbappé. “Cuando no haces lo que debes en una semifinal de la Copa del Mundo, no ganas. España respetó su plan de juego y lo que el equipo suele hacer. Les gusta controlar el balón y el ritmo. Nuestro plan era presionarlos arriba para que no pudieran imponer su ritmo.

“Porque ellos son mejores que nosotros controlando el partido. No lo conseguimos. Estuvimos demasiado imprecisos técnicamente. No supimos hacerles daño cuando pudimos”.

Pero la estrella del Real Madrid también destacó los errores cometidos por los jugadores después de que España lograra recuperar el balón frente a Francia, incluso cuando esta perdía la posesión.