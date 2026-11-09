Pidió Rafa Loera reunión para llevar las cosas en paz, no por su aspiración; sin observaciones en Bien Común

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que la reunión del pasado viernes que sostuvo Rafael Loera, exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común fue a petición de él, con la intención de llevar las cosas en paz.

Previo a la reunión que se realizó el Palacio de Gobierno, Rafa Loera mencionó que su aspiración a ser candidato del PAN por la alcaldía de Chihuahua no está en negociación, a lo cual, Maru Campos aclaró que en la plática no se abordaron temas políticos.

También aseguró que no se le investiga a Rafa Loera por su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano pues incluso, el tiempo para revisar el proceso de entrega-recepción era de 30 días, el cual concluyó sin ninguna observación o irregularidad.

“Él me pidió la cita, yo no se la pedí, yo lo atendí, me dijo que quería llevar las cosas en paz, cosa que yo no tengo ningún problema. Siempre he llevado las cosas en paz con todo mundo porque yo no tengo problemas con nadie, la gente tiene problemas conmigo, pero yo no tengo problemas con nadie”.