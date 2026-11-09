Nuevo hospital del IMSS; tramitología quedará en enero para su construcción

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estará en las prioridades pues el tema ya está en manos del gobierno del estado para la donación del terreno.

Por el momento está en manos de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) quien estaría dando respuesta y una vez que resulte favorable esta pasa a manos del Gobierno federal para su creación.

El terreno es de 20 hectáreas y se localiza al oriente de la ciudad exactamente en la calle Equus y periférico R. Almada el cual tendría 7 mil millones de pesos de inversión para la creación del hospital.

“Estaremos haciendo lo posible para que este proyecto quede en enero, es urgente que quede para comenzar el próximo año con su construcción”, comentó.