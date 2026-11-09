Llamado exigente a la Federación, alcaldesa de Gpe y Calvo solo obedece a Ariadna y a Sheinbaum: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego no atiende a su municipio y ni siquiera radica ahí por lo que hizo un llamado exigente al Gobierno Federal porque ella solamente atiende lo que le dicen la presidenta de Morena, Ariadna Montiel y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Mencionó que no ha tenido comunicación alguna con la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo por los casos que se han estado registrado de desplazamiento forzado en las últimas semanas, y pese a que es el municipio que más se ha visto afectado por la problemática.

“No oye, no escucha, no radica ahí, viene y hace lo que quiere, se ríe de nosotros y bueno, pues es un llamado exigente al Gobierno Federal porque esa alcaldesa, pese a estar en una jurisdicción del Estado de Chihuahua, ella nada más atiende a lo que le dice la señora Ariadna Montiel y la presidenta de la República”.

La gobernadora destacó que en su administración se ha destinado una buena suma del recurso estatal para ayudar a las víctimas de desplazamiento forzado en la entidad, pese a que en la gestión del exfiscal César Jáuregui Moreno se le ocultó información sobre las cifras y casos en la entidad.