3er Trimestre: Chihuahua registra 1,029.5 mdd en remesas

El Centro de Información Económica y Social (CIES) dio a conocer durante el tercer trimestre de del año Chihuahua se posiciona en el segundo con mayor captación de remesas entro los estados del norte registrando 1,029.5 millones de dólares.

En este sentido se informó que a nivel nacional Chihuahua esta en 15 lugar, en comparación del año pasado el estado registró un incremento del 1.1% en la captación de remesas

Chihuahua aportó el 2.2% del total de remesas recibidas en el país durante el periodo de referencia además los principales municipios con reporte de remesas fueron Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, en donde se concentró el 75.9% del total estatal.

Cabe destacar que las remesas son el dinero proveniente de mexicanos que radican en Estados Unidos este es el ingreso que mandan a familiares en su mayoría.