Es un honor que me mencionen, pero no tengo la aspiración: Mario Vázquez se descarta como candidato a la alcaldía de la capital

El senador Mario Vázquez descartó que tenga alguna aspiración para ser el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, e incluso para volver a dirigir el Comité Directivo Estatal, al asegurar que “es un honor” que lo mencionen, pero no tiene la aspiración.

“Es importante decirlo, son eventualmente expresiones que se manifiestan a través de diferentes ideas. La verdad que si me mencionan, para mí es un honor. Sin embargo, no tengo en este momento la aspiración, yo lo que quiero hacer es contribuir a que la unidad del PAN se concrete en Chihuahua”, expresó Vázquez Robles.

El senador panista añadió que “en cuanto a crisis, sabemos que es un proceso intenso. No lo denomino crisis en todo caso, es lo que significa una definición interna, muy especialmente en Chihuahua capital, lo que significa siempre será tensión, pero hemos tenido condiciones incluso más complicadas.

Vázquez Robles argumentó que “una prueba de que el PAN está superando sus diferencias es la última sesión que Consejo Estatal, en donde Marco Bonilla mostró su liderazgo y finalmente la decisión importante para nosotros, igual para Chihuahua, de ir en alianza con otras fuerzas políticas, eso refuerza la capacidad y la posibilidad del Partido Acción Nacional para refrendar la gobernatura, el Congreso del Estado, y por supuesto, las alcaldías de los 67 municipios. El PAN está haciendo un gran esfuerzo, lo está logrando”.