Refuerza DSPM coordinación con Fiscalía tras registrar ocho homicidios en lo que va de noviembre

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, informó que durante los últimos días se han registrado ocho eventos delictivos en la ciudad de Chihuahua, cifra que representa una disminución en comparación con el mes anterior; sin embargo, aseguró que la corporación no está satisfecha con los resultados y buscará fortalecer las acciones para reducir aún más la incidencia.

El jefe policiaco señaló que sostuvo comunicación con el alcalde y que ya solicitó una reunión con el fiscal de la Zona Centro, quien manifestó su disposición para trabajar de manera coordinada mediante el intercambio de información y el diseño de estrategias operativas.

Salas explicó que uno de los objetivos es incrementar las detenciones y evitar que se sigan presentando hechos delictivos, particularmente durante el cierre del año, por lo que consideró indispensable estrechar la colaboración entre las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Asimismo, adelantó que durante la Mesa Regional de Seguridad, programada en Aquiles Serdán, se abordará el reforzamiento de los patrullajes en la capital, además de implementar operativos extraordinarios y acciones coordinadas para contener la incidencia delictiva y mejorar los resultados en materia de seguridad.