Se ocultaron cifras sobre desplazamiento forzado en Fiscalía, señala Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván indicó que durante la gestión de César Jáuregui como fiscal general del Estado, le ocultaron cifras sobre desplazamiento forzado.

No obstante, dijo que desde su administración se destina una buena parte del recurso estatal para atender a las víctimas que se registran en toda la entidad.

Ello luego de que el pasado viernes se llevó a cabo una reunión con la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea para abordar el tema del desplazamiento forzado.

Entre las recomendaciones que hizo la Plataforma está el contar con un censo transparente sobre las víctimas de desplazamiento forzado, así como un presupuesto específico para atender la problemática.