El PAN más fuerte que nunca, por eso ataques de la Federación; Chihuahua no se entrega: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) está más fuerte y unido que nunca por lo que agradeció a la militancia por los acuerdos tomados el fin de semana en el Consejo Estatal, guardando el respeto entre unos y otros.

Asimismo, dijo que es claro que ante la unidad del partido, vienen ataques por parte de la Federación, como los inventos que se hicieron semanas atrás en contra de su persona.

Maru Campos reiteró que Chihuahua no se entrega y que las y los chihuahuenses merecen los mejor y que lo mejor no es una cultura de la muerte, tal y como están sufriendo los pueblos originarios en la región de Guadalupe y Calvo con el desplazamiento forzado.

“El Estado de Chihuahua no se entrega, el Estado de Chihuahua es de los chihuahuenses y los chihuahuenses merecen lo mejor y lo mejor no es una cultura de la muerte”.