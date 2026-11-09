Cierran módulos del INE en Chihuahua por paro nacional

Como parte del paro nacional al que convocaron trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), la mañana de este lunes fueron cerrados los módulos que se ubican en la avenida Tecnológico, en Chihuahua capital.

Los trabajadores de estas oficinas iniciaron este lunes 9 de noviembre un paro nacional de labores en al menos 20 entidades, por lo que los trámites programados para este día quedaron suspendidos, de acuerdo con un aviso de la propia institución.

La movilización comenzó como una protesta para exigir mejores condiciones laborales y un aumento salarial del 100 por ciento.

Aunque el INE presentó una propuesta de incremento del 6 por ciento, los empleados la rechazaron al considerar que no responde a sus demandas.

La inconformidad también incluye los horarios de trabajo, la falta de estabilidad laboral y el deterioro de los equipos utilizados para atender a la ciudadanía.

A través de un comunicado, el instituto informó: “Debido al paro nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), este lunes 9 de noviembre no se brindarán los servicios que estaban programados en los Módulos de Atención Ciudadana. Agradecemos su comprensión y les invitamos a mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la reanudación de los servicios”.